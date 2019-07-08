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  • 09.07.2019 01:55
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 01:55

ne zaman yapılacak? KYK burs, öğrenim kredisi başvuru tarihleri açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları şu sıralar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Binlerce öğrenci ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK burs, öğrenim kredisi başvuru tarihleri merakla araştırılan konular arasında yer alıyor.

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

YKS üniversite sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları hakkında da araştırmalarını sürdürüyor. KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusu tercih dönemi öncesinde merakla araştırılan konuların başında bulunuyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuruların ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite yerleştirmelerinin ardından başlayacak. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı.

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