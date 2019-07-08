YKS üniversite sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları hakkında da araştırmalarını sürdürüyor. KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusu tercih dönemi öncesinde merakla araştırılan konuların başında bulunuyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuruların ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite yerleştirmelerinin ardından başlayacak. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı.