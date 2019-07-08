YKS üniversite sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları hakkında da araştırmalarını sürdürüyor. KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak sorusu tercih dönemi öncesinde merakla araştırılan konuların başında bulunuyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvuruların ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite yerleştirmelerinin ardından başlayacak. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.