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  • 08.07.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 15:12

bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım başladı! İşte 2019 MEB BİLSEM 2. aşama takvimi

bireysel değerlendirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM bireysel değerlendirme 13 Mayıs'ta başlamıştı. Değerlendirmeye tabi tutulan öğrenciler ve velileri sonuçları bekliyorlar. Peki, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM 2. aşama sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM 2. aşama olan bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Bireysel değerlendirmeye katılan öğrenciler ve velileri bu soruya yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim ile birlikte merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 MEB BİLSEM 2. aşama takvimi...

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 13 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirmeler 02 Ağustos'ta sona erecek.

2. aşama olan bireysel değerlendirmelerin sonuçları ise 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

İşte 2019 BİLSEM takvimi:

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