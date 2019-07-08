AÖL 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavına katılan öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını internet üzerinden araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise yayınladığı takvim ile birlikte merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB Açık Lise soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.