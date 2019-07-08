Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 3 ders sınavı için araştırmalara başladı. Sınav merkezleri tercihlerinin yapılmasıyla birlikte şimdi gözler AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak sorusuna çevrildi. Hazırlıklarına devam eden öğrenciler büyük bir merakla AÖF sınav yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayınlanan 2018- 2019 akademik takvimine göre, AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 14:00'te yapılacak.