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  • 09.07.2019 01:21
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 01:21

yapılacak? sınav yerleri belli oldu mu?

sınavı için sınav merkezi tercihleri 1-2 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. 3 dersten başarısız olan öğrencilerin katılacağı AÖF 3 ders sınavının tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler şimdi yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte konuyla ilgili bilgiler...

AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 3 ders sınavı için araştırmalara başladı. Sınav merkezleri tercihlerinin yapılmasıyla birlikte şimdi gözler AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak sorusuna çevrildi. Hazırlıklarına devam eden öğrenciler büyük bir merakla AÖF sınav yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayınlanan 2018- 2019 akademik takvimine göre, AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 14:00'te yapılacak.

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