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  • 08.07.2019 15:01
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 15:01

ALES/2 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2019 ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

ALES başvuru kılavuzu için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2019 yılının 2'nci ALES sınavı için başvurular 9 Temmuz'da başlayacak. Peki, ALES/2 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? ALES başvuruları hangi tarihler aralığında alınacak? 2019 ALES sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar...

ALES/2 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

ALES/2 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES'in ikincisi için başvuru süreci başlıyor. ALES'e katılmak isteyen adaylar başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, ALES/2 başvuru kılavuzu yayınlandı mı? ALES başvuruları hangi tarihler aralığında alınacak? 2019 ALES sınav tarihi ne zaman? İşte 2019 ALES/2 ile ilgili merak edilenler...

ALES/2 BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından ALES/2 başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun bugün içerisinde yayınlanamsı bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizin içeriğinde yer alacak.

ALES BAŞVURU TARİHİ

2019 ALES/2 için başvurular 9 - 17 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ALES başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra başvuru ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

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