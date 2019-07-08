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  • 08.07.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 11:03

2019-2020 okul kayıtları ne zaman başlıyor? MEB İlkokul ve ortaokul kayıtları hangi tarihte?

Okul kayıtları ne zaman başlayacak? İlk defa öğrenim hayatına başlayak ve ortaokula geçiş yapacak öğrencilerin velileri kayıt takvimini araştırmaya başladı. Çocuğum hangi okula gidecek, sorusuna yanıt arayan veliler için detayları derledik. Peki, 2019-2020 okul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul ve ortaokul kayıtları hangi tarihte yapılacak?

Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

Okul kayıtları için bekleyiş devam ediyor. Okula başlama yaşı ile ilgili değişiklik yapılmasının ardından ilk defa öğrenim hayatına başlayacak olan öğrenciler ile ortaokula geçiş yapacak öğrencilerin velileri, okul kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Bu nedenle 'Çocuğum hangi okula gidecek' soruları artmaya başladı. Peki, 2019-2020 ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ÇOCĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

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