15-16 Haziran tarihlerinde YKS'nin üç oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. TYT AYT YDT sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 2019 TYT, AYT ve YDT sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.