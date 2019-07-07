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  • 07.07.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 18:43

YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT AYT için geri sayım sürüyor!

YKS üniversite sınav sonuçları için geri sayım başladı. Yüz binlerce öğrenci şimdi büyük bir heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Öğrenciler şimdi merakla YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, TYT AYT hangi tarihte açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı....

YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?

15-16 Haziran tarihlerinde YKS'nin üç oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. TYT AYT YDT sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 2019 TYT, AYT ve YDT sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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