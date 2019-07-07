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  • 08.07.2019 00:34
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 00:34

? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2019 ...

Haziran ayının ortalarında milyonlarca öğrenci karne alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlamıştı. Temmuz ayına geldiğimiz şu günlerde öğrenci ve veliler merakla okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, ? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte 2019 MEB eğitim-öğretim takvimi...

Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatilinde doya doya vakit geçiren öğrenciler okulların hangi tarihte açılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Öğrenci, veli ve eğitimciler şimdi büyük bir merakla sorusuna yanıt arıyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte sorular hakkında merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.
Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi.
İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.
13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi ise anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül'de ders zili çalacak. Ortaokul ve liseler 16 Eylül 2019 tarihinde açılacak.

BAKAN SELÇUK YENİ YAZ TATİLİ DÜZENİNİ AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaz tatillerinin iki hafta kısalacağını, o iki haftanın ise ara tatil olacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yapılandırılmış ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere dinlenme ve etkinliklere katılım imkanı sunulacak" dedi.

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