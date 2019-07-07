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  • 08.07.2019 01:41
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 01:41

ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ı yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi sınavları 6-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların ardından merakla araştırılan sorular arasında ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Şimdi gözler aynı zaman AÖL 3. dönem sınav soru ve cevaplarına çevrildi. Peki, ı yayımlandı mı? İşte cevabı...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde yapıldı. AÖL sınavlarına giren on binlerce öğrenci şimdi sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sınavın hemen ardından AÖL 3. dönem sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, AÖL 3. dönem soru ve cevapları yayımlandı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.

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