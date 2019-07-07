Açıköğretim Lisesi sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde yapıldı. AÖL sınavlarına giren on binlerce öğrenci şimdi sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sınavın hemen ardından AÖL 3. dönem sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, AÖL 3. dönem soru ve cevapları yayımlandı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek.