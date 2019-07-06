Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 06.07.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 12:27

? ÖSYM 2019 YKS TYT sonuçları için geri sayım

? 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Tercih dönemi öncesi sonuçlarını merak eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı 15-16 Haziran'da uygulandı. ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonuçları için öğrenciler heyecan içinde. İstedikleri üniversiteye geçiş yapabilmek için sonuçları bekleyen adaylar tercih dönemi öncesinde ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriÜniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 YKS TYT sonuçları için geri sayım
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri