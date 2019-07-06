Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı 15-16 Haziran'da uygulandı. ÖSYM tarafından yapılan sınavın sonuçları için öğrenciler heyecan içinde. İstedikleri üniversiteye geçiş yapabilmek için sonuçları bekleyen adaylar tercih dönemi öncesinde ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.