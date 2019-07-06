LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Temmuz'da başlatılan LGS tercih süreci devam ediyor. Tercihlerin bitmesine kısa bir süre kalırken öğrencileri ve velileri heyecan sarmış durumda. Gözler MEB'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Tercih yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyişe geçti. Peki, MEB LGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2019 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Öğrenciler 1 Temmuz itibarıyla tercihlerini yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, tercih işlemleri 12 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.