DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Sonuçlar için geri sayım başlarken tercih takvimide merak edilmeye başlandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 DGS lisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.