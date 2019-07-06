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  • 06.07.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 10:07

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL 3. dönem sınavları gerçekleştiriliyor. 6 Temmuz'da ve 7 Temmuz'da dört oturum halinde gerçekleştirilecek olan AÖL 3. dönem sınavlarıın sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrenciler sonuç takvimini araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan AÖL 3. dönem sınavlarına katılan öğrenciler sonuçları beklerken bir yandan da sınavda işaretledikleri soruların doğruluğunu teyit etmek için soruların ve cevapların ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.

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