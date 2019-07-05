Üniversite sınav sonuçları için son günler! 2019 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman?

YKS sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından sonuçlar için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS TYT AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.