İlkokul ve ortaokul kayıtları için bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada okula başlama yaşı ile ilgili değişiklik yapılacağı bildirilmişti. İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun yürürlüğe girdi. Şimdi ise öğrenciler ve velileri kayıtların ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, MEB ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman? Çocuğum hangi okula gidecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ÇOCĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.