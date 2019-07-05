LGS tercihleri ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 Temmuz'da tercih işlemleri başladı. Tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuçları heyecanla bekliyor. MEB ise yayınladığı takvim ile birlikte yerleştirme tarihini açıkladı. Peki, lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB LGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, 2019 LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Temmuz'a başlayan LGS tercihleri 12 Temmuz 2019 tarininde sona erecek.

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.