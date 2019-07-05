YK burs ve kredi başvuruları için araştırmalar sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl belirli tarihler arasında burs ve kredi başvuru tarihi öğrencilerin gündeminde. Üniversite sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler KYK'nın sağladığı burs ve kredi imkanından faydalanmak istiyorlar. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? 2019-2020 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite yerleştirmelerinin ardından başlayacak. 2018 yılında başvurular Ekim ayında başlamıştı. Buna göre, 2019-2020 KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayı gibi başlaması bekleniyor.