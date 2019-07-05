Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım başladı. Sınav tarihini heyecanla bekleyen adaylar, geçtiğimiz gün yayınlanan duyuru ile birlikte sınav tarihini öğrendikten sonra sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyordu. Yapılan açıklamada, 2019 bekçilik sınav giriş belgesinin 5 Temmuz'a yayınlanacağı duyurulmuştu. MEB ise adayların merakla bekledikleri sınav giriş belgelerini yayınladı. Peki, 2019 Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2019 bekçilik yazılı sınavı için adaylar hazırlık içinde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1. dönem ve 2. dönem bekçilik sınav giriş belgelerinin yayınlandığı bildirildi. Adaylar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden sınava girecekleri yerleri sorgulayabilecekler.