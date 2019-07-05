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  • 05.07.2019 13:13
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 13:13

Bekçilik sınav yerleri sorgulama! 2019 ? Sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bekçilik yazılı sınavına katılacak olan bekçi adayları, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada, sınava giriş belgelerinin 5 Temmuz'da yayınlanacağı bildirilmişti. Peki, Bekçilik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 ? İşte sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı...

Bekçilik sınav yerleri açıklandı

Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım başladı. Sınav tarihini heyecanla bekleyen adaylar, geçtiğimiz gün yayınlanan duyuru ile birlikte sınav tarihini öğrendikten sonra sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyordu. Yapılan açıklamada, 2019 bekçilik sınav giriş belgesinin 5 Temmuz'a yayınlanacağı duyurulmuştu. MEB ise adayların merakla bekledikleri sınav giriş belgelerini yayınladı. Peki, 2019 Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

BEKÇİLİK SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2019 bekçilik yazılı sınavı için adaylar hazırlık içinde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1. dönem ve 2. dönem bekçilik sınav giriş belgelerinin yayınlandığı bildirildi. Adaylar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden sınava girecekleri yerleri sorgulayabilecekler.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ BU SAYFADA OLACAK

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