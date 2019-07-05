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  • 05.07.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 23:47

bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi bütünleme sınavları 29-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavların ardından şimdi gözler ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler merakla ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte ATA AÖF bütünleme sınavına dair detaylar...

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Bütünleme sınavlarına giren öğrenciler şimdi merakla "ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. 29-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bütünleme sınavları sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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