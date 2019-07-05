ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Bütünleme sınavlarına giren öğrenciler şimdi merakla "ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. 29-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bütünleme sınavları sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.