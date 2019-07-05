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  • 05.07.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 13:00

çıktı alma ekranı! 2019 , saat kaçta?

AÖL 3. dönem sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 3. dönem sınavının giriş belgeleri geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Şimdi sıra sınav aşamasında. Peki, çıktı nasıl alınır? 2019 , saat kaçta?

AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri belli oldu

AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi yayınlandı. Sınava nerede gireceklerini merak eden öğrenciler, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecekler. Sınav için geri sayım başlarken, öğrencilerin sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 açık lise 3. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL 3. dönem sınav giriş yerinizi öğrenmek için, öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ne giererek "Öğrenci GenelBilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayın. Daha sonra gelen ekranda sınava gireceğiniz yerleri görüntüleyebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav giriş belgesinde yer alan açıklamaların okunması ve bu açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi öğrencilerin yararına olacağı konusunda uyarıda bulundu.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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