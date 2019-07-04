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  • 04.07.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 13:06

Üniversite sınav sonuçları için geri sayım! ÖSYM 2019 YKS TYT ?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen üniversite sınavının ardından öğrenciler sonuçlara kiltilendi. Tercih yapabilmek için sonuçları bekleyen öğrenciler, internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2019 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için geri sayım başladı

Üniversite sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları merakla bekleniyor. Üniversite hayali ile uzun süredir sınava hazırlanan ve 15-16 Haziran'da sınavda ter döken öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Peki, üniversite sınavı olan YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS TYT AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM öğrencilerin merak ettiği 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yayınladığı kılavuz ile birlikte yanıt verdi. Buna göre, 15-16 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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