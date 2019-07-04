PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 Bursluluk sınavı sonuç tarihi belli oldu!

PYBS İOKBS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ise sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurdu. Öte yandan bursların ne zaman verileceği konusunda detaylarda belli oldu. Peki, PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte ayrıntılar...
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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