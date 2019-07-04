Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 04.07.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 18:53

Son dakika: 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçları açıklandı. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www..gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı

() düzenlenen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçları açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriSon dakika: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sınav sonuçları açıklandı
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri