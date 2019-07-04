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  • 05.07.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:02

öğrenim kredisi borçları silindi mi? İşte ! 5 Temmuz 2019 ?

5 Temmuz öğrenim kredisi borçları silindi mi? 2019 ? İşte . KYK kredi borçlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM 'ye sunuldu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan teklifte KYK borçlarının ertelenmesi konuşuluyor. Borcu olanlarda büyük heyecana yol açan bu gelişmenin ardından internette de araştırmalar başladı. Peki KYK borçları silinecek mi? Ertelenecek mi? İşte KYK borçlarının silinmesi kanun teklifi... Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım yok. Meclis açıldığı zaman oldukça yoğun olacak bu bağlamda KYK borçları ile ilgili durumun görüşülmesi gecikebilir.

KYK borçları silinecek mi? Milyonları ilgilendiren KYK kredi borçlarıyla ilgili kanun teklifi açıklamaları oldukça merak ediliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir kanun teklifi hazırladı ve söz konusu kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Söz konusu kanun teklifi "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığı ile TBMM 'ye sunuldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KYK borçları ile ilgili en son yaptığı açıklamada KYK borçları hakkında "KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor." şeklinde konuşmuştu. Peki KYK borçları silinecek mi? Ertelenecek mi? İşte son dakika KYK borçlarının silinmesi kanun teklifi...

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HaberlerEğitim HaberleriKYK öğrenim kredisi borçları silindi mi? İşte KYK borçları en son durum! 5 Temmuz 2019 KYK borcu son dakika silinecek mi?
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