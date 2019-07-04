KYK borçları silinecek mi? Milyonları ilgilendiren KYK kredi borçlarıyla ilgili kanun teklifi açıklamaları oldukça merak ediliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir kanun teklifi hazırladı ve söz konusu kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Söz konusu kanun teklifi "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığı ile TBMM 'ye sunuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KYK borçları ile ilgili en son yaptığı açıklamada KYK borçları hakkında "KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor." şeklinde konuşmuştu. Peki KYK borçları silinecek mi? Ertelenecek mi? İşte son dakika KYK borçlarının silinmesi kanun teklifi...