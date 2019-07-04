DGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da uygulanmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2019 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.