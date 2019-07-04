Çocuğum hangi okula gidecek nasıl öğrenebilirim? Çocukları ilk defa okula başlayacak olan veliler, bu soruya yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, okula başlama yaşı ile ilgili değişiklik yapıldığı bildirildi. TBMM'ye sunulan teklifle gelişimi hızlı çocukların okula erken başlaması, gelişimi yavaş olanların ise okula geç başlamasının önü açılacak. Peki, ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte çocuğum hangi okula gidecek nasıl öğrenebilirim, sorusunun yanıtı...

ÇOCĞUM HANGİ OKULA GİDECEK NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.