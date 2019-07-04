BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 19 Nisan'ta açıklanan grup tarama uygulama sonuçlarının ardından 2. aşama olan bireysel değerlendirme 13 Mayıs'ta başladı. Bireysel değerlendirme süreci hala devam ederken, öğrenciler ve velileri sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme sonuçları takvimi...

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 13 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirmeler 02 Ağustos'ta sona erecek.

2. aşama olan bireysel değerlendirmelerin sonuçları ise 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

İşte 2019 BİLSEM takvimi: