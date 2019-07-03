YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Tercihlerini yapabilmek için sonuçlarını merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM 2019 üniversite tercihleri ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...
YKS TYT AYT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15-16 Haziran'da uygulanan YKS TYT AYT oturumlarının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
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