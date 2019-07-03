LGS sonuçları geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sitesinden açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber gözler tercih dönemine çevrilmişti. Pazartesi günü LGS tercihleri başladı. Şimdi öğrenci ve veliler LGS tercih robotu nasıl kullanılır sorusuna yanıt arıyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.