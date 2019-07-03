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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 00:24

ne zaman açıklanacak? nasıl kullanılır?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri 1 Temmuz Pazartesi günü başladı. Tercihlerin başlamasının ardından yüz binlerce birlikte öğrenciler tercih işlemleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, ? nasıl kullanılır?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sitesinden açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber gözler tercih dönemine çevrilmişti. Pazartesi günü LGS tercihleri başladı. Şimdi öğrenci ve veliler LGS tercih robotu nasıl kullanılır sorusuna yanıt arıyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecek.

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