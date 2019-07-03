Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2 Hairan'da gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçları için heyecanlı bekleyiş artarken, MEB sonuç takvimini açıkladı. Öte yandan bursların ne zaman verileceği konusunda da bilgi paylaşıldı. Peki, İOKBS PYBS ne zaman açıklanacak? 2019 Bursluluk sınavı sonuçları sonrası burslar ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.