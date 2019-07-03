DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şu sıralar merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS'ye katılan adaylar şimdi merakla sonuçları bekliyor. Binlerce kişi ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, 2019 DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.