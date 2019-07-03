İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula başlama yaşı ile ilgili yapılan değişikliğin ardından, ilk defa okula başlayacak ve ortaokula geçecek öğrencilerin velileri çocuklarının hangi okula kayıtlı olacağını araştırmaya başladı. Bu nedenle, internet üzerinde 'çocuğum hangi okula gidecek' sorusu gündeme geldi. Peki, 2019-2020 ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA BAŞLAYACAK? İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI...

lk defa eğitim öğretim hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula başlayacak" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLACAK?

TBMM'ye sunulan, bazı kanunlarda ve 652 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenleniyor.

Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken veya geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların çerçevesi, yönetmelikle çizilecek. Yeni düzenlemeyle gelişimi hızlı çocukların okula erken başlaması, gelişimi yavaş olanların ise okula geç başlamasının önü açılacak.

Yeni kanun teklifiyle ilkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.