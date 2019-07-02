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  • 02.07.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 11:54

YKS sonuçlarına sayılı günler kaldı! ÖSYM 2019 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için öğrencilerin heyeanlı bekleyişi devam ediyor. ÖSYM tarafından 15-16 Haziran'da uygulanan YKS'nin tamamlanmasının ardından sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar için araştırmalar hızlandı. Peki, 2019 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 yılı üniversite sınavınını 15-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdi. Üniversite hayali ile sınavda ter döken milyonlarca öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Tercih yapabilmek için sonuçları bekleyen öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, 2019 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

YKS TYT AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için araştırmalar devam ediyor. ÖSYM ise öğrencilerin merak ettiği 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yayınladığı kılavuz ile birlikte yanıt verdi. Buna göre, 15-16 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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