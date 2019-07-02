LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri 1 Temmuz itibarıyla başladı. İstediği liseye geçiş yapabilmek isteyen öğrenciler, liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Tercihlerini yapan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB lise tercih dönemi ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, 2019 LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Temmuz'a başlayan LGS tercihleri 12 Temmuz 2019 tarininde sona erecek.

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.