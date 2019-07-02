KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında uygulanacak olan KPSS için geri sayım başladı. Başvuru sahipleri, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2019 KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte 2019 KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi tarihi...

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2019 KPSS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş yerleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2019 KPSS sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

2019 KPSS SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS sınav tarihleri şu şekilde olacak: