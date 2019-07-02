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  • 02.07.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 10:54

için son günler! 2019 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

için geri sayım başladı. 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan binlerce öğrenci ve velileri sonuçlar için heyecan içinde. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı kılavuz ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağını bildirmişti. Peki, ? İşte detaylar...

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sonuçlarını büyük bir merakla bekleyen öğrenciler ve velileri, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sonuçları nereden öğrenilir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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