AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının 3. dönem AÖL sınavlarının sınav giriş yerleri belli oldu. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltmek için sınava katılacak öğrenciler, sınava nerede girecekelrini araştırıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 açık lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖL 3. dönem sınavı ile ilgili merak edilenler...

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL 3. dönem sınav giriş yerinizi öğrenmek için, öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ne giererek "Öğrenci GenelBilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonuna tıklayın. Daha sonra gelen ekranda sınava gireceğiniz yerleri görüntüleyebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav giriş belgesinde yer alan açıklamaların okunması ve bu açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi öğrencilerin yararına olacağı konusunda uyarıda bulundu.