DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) soru ve cevapları yayınlandı. Soruları ve cevapları görüntüleyen öğrenciler, sonuçlara kilitlendi. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli haber çevrildi. Peki, 2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.