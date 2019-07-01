YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alan YKS sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi. 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sonuçlar için son günlere girilirken, öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, 2019 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri zaman? İşte 2019 YKS sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 15-16 Haziran'da yapılan YKS TYT AYT oturumlarının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.