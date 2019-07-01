LGS tercihleri başladı ve milyonlarca öğrenci gireceği lisenin taban tavan puanlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte taban puanları ve yüzdelik dilimler öğrencilerin gündemine girdi. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır. İşte 2019-2020 LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanları ve Meslek, Fen Liseleri, Anadolu İmam Hatip lisesi detayları