LGS sonuçları geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sitesinden öğrencilerin erişimine açılmıştı. Ardından LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri yayımlanmıştı. Bugün başlayan tercih işlemleri hakkında yüz binlerce öğrenci internetten araştırma yapıyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte LGS tercihlerine dair detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecek.