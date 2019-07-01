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  • 01.07.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 19:24

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Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih dönemi bugün başladı. Tercihlerin başlamasıyla birlikte öğrenciler tercih işlemleri hakkında araştırma yapıyor. Tercih işlemini tamamlayan öğrenciler ise sorusuna yanıt arıyor. Peki, İşte LGS tercih sürecine ilişkin merak edilenler...

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sitesinden öğrencilerin erişimine açılmıştı. Ardından LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri yayımlanmıştı. Bugün başlayan tercih işlemleri hakkında yüz binlerce öğrenci internetten araştırma yapıyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte LGS tercihlerine dair detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecek.

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