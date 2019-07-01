LGS tercih işlemleri 1 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte LGS tercih işlemlerine ilişkin araştırma yapıyor. Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Peki, LGS tercih robotu nasıl kullanılır? MEB LGS tercih işlemi nasıl yapılır?

LGS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Girdiğiniz panelde, tercih listeleme kriterleri sekmesi altında yer alan; "Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik AnadoluLiseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi" şıklarından istediğinizi seçebilir ve il ve ilçeye göre aratabilirsiniz.

Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlere Göre Listeleme başlığı altından ise 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim Aralığı kriterine göre arama yapabilirsiniz.

2019 E-OKUL LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2019 YÜZDELİK DİLİM VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ