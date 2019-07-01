LGS sınavsız öğrenci yerleştirme nasıl yapılacak? 2019 LGS tercih kılavuzu ve 2019 LGS lise taban puanları. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından liseye yerleştirme işlemlerinin başlaması için tercih işlemlerinin ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacağı adaylar ve velileri tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Yerel yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.