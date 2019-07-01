Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 01.07.2019 12:24
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 12:24

lise kayıtları için gerekli belgeler neler? 2019-2020 Anadolu ve düz lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Lise kayıtları 2019-2020 son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. LGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci liselerini seçecek. Yerleştirme sonucunda ise bu sefer lise kayıt işlemleri başlayacak. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 2019-2020 Eğitim dönemi, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. İşte LGS lise kayıtları için gerekli belgeler neler? 2019-2020 lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

2019-2020 lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Lise kayıtları 2018 MEB son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. LGS lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. LGS Lise yerleştirmeleri sonucunda bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, düz liselere kayıt için aşağıdaki belgeleri hazırlamak zorundalar. Gerekli olan bu evrakları tamamladıktan sonra kaydınızı yapabilirsiniz. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriLGS lise kayıtları için gerekli belgeler neler? 2019-2020 Anadolu ve düz lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri