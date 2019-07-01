Lise kayıtları 2018 MEB son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. LGS lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. LGS Lise yerleştirmeleri sonucunda bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, düz liselere kayıt için aşağıdaki belgeleri hazırlamak zorundalar. Gerekli olan bu evrakları tamamladıktan sonra kaydınızı yapabilirsiniz. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.