Fen liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları! LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlara ve yüzdelik dilimlere çevrildi. Öğrenciler tercih işlemini gerçekleştirirken yüzdelik dilimleri ile birlikte bir kıyaslama yapacaklar. Fen liseleri ise okullar arasında öne çıkmaktadır. Peki fen liselerinin yüzdelik dilim açıklandı mı? Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur.