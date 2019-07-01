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  • 01.07.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 12:46

! ve başarı sıralaması e-okul..gov.tr'de!

ve taban puanları! LGS neticelerinin açıklanmasıyla beraber fen liseleri gündemde araştırılmaya başlandı. Okullar arasında maksimum rağbet görenler içinde fen liseleri de bulunuyor. Peki fen liseleri yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Dört gözle beklenen detaylar haberimizde... LGS tercih işlemleri 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. 8'inci derslikı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafınca https://eokul..Gov.Tr web adresinden yada herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.

Fen liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları! LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlara ve yüzdelik dilimlere çevrildi. Öğrenciler tercih işlemini gerçekleştirirken yüzdelik dilimleri ile birlikte bir kıyaslama yapacaklar. Fen liseleri ise okullar arasında öne çıkmaktadır. Peki fen liselerinin yüzdelik dilim açıklandı mı? Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur.

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HaberlerEğitim HaberleriFen liseleri yüzdelik dilimleri! Fen liseleri 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralaması e-okul.meb.gov.tr'de!
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