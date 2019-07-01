Fen liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları! LGS neticelerinin açıklanmasıyla beraber fen liseleri gündemde araştırılmaya başlandı. Okullar arasında maksimum rağbet görenler içinde fen liseleri de bulunuyor. Peki fen liseleri yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Dört gözle beklenen detaylar haberimizde... LGS tercih işlemleri 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. 8'inci derslikı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafınca https://eokul.Meb.Gov.Tr web adresinden yada herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.