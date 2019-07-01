LGS yüzdelik dilim hesaplama ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. LGS yüzdelik dilimi nasıl hesaplanır? Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirmesi yapılacak. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklanmıştı. Yerleştirme için merkezi sınav 1 Haziran'da yapıldı ve LGS tercihleri başladı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifade edilmiş halidir. MEB öğrencilerin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini yayınlıyor. Yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Bu bağlamda 2019 LGS Ankara İstanbul okul yüzdelik dilimleri açıklandı mı? E-okul lise başarı sırası kontenjanları yüzdelik dilimleri LGS lise taban puanları haberimizde