DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na binlerce öğrenci katılım sağladı. Lisans programlarına geçiş yapabilmek için sınavda ter döken öğrenciler, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sınav sorularını ve cevaplarını görüntüleyebilecekler. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte merak edilen her şey...

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.