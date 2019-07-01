Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 01.07.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 16:35

? ÖSYM 2019 görüntüleme ekranı

DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. Sınav soru ve cevaplarını görüntüleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, ? 2019 nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na binlerce öğrenci katılım sağladı. Lisans programlarına geçiş yapabilmek için sınavda ter döken öğrenciler, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sınav sorularını ve cevaplarını görüntüleyebilecekler. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte merak edilen her şey...

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, 25 Temmuz itibarıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriDGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 DGS soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri