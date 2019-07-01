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  • 01.07.2019 15:23
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 15:23

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2019 PYBS ? MEB duyurdu!

Bursluluk sınavı sonuçları, 2 Haziran'da sınava katılan öğrenciler ve velilerinin gündeminde. Temmuz ayına girilmesi ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş daha da arttı. MEB ise sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, ? 2019 PYBS İOKBS sonuçları nereden öğrenilebilecek?

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı?

PYBS İOKBS sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler için uygulanan bursluluk sınavına binlerce öğrenci katılım sağladı. Bakanlık, yayınladığı kılavuz ile birlikte sonuçların açıklanacağı tarihi belirledi. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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